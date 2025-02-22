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التقديم إليها مستمر حتى بداية تشرين الأول القادم… “قلم وحروف” مسابقة أدبية في الحسكة

2024-08-12

الحسكة -سانا

أعلن فرع اتحاد الشبيبة في محافظة الحسكة عن إقامة مسابقة أدبية خاصة بالشباب بعنوان “قلم وحروف” في مجالات الشعر والخاطرة والقصة القصيرة.

وبين أمين فرع الشبيبة مجد الحريث في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المسابقة تنمية مواهب الشباب وتشجيعهم على الإبداع في عدد من المجالات الأدبية الخاصة بالكتابة الإبداعية في الشعر والخاطرة والقصة القصيرة، مشيراً إلى أن استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في المسابقة مستمر حتى الأول من شهر تشرين الأول القادم.

ولفت الحريث إلى أنه تم تحديد عدد من الشروط اللازمة للمشاركة، منها ألا تتجاوز القصة القصيرة أو الخاطرة الصفحة الواحدة، وأن تكون القصيدة وزونة ومقفاة على البحور الشعرية، وألا تتجاوز العشرة أبيات، ولا يسمح للمشارك أن يشارك بأكثر من مشاركتين، ويتم رفض أي مشاركة مقتبسة وتم تحديد عمر الراغبين بالتقدم للمسابقة ما بين 12 و25 عاماً.

 نزار حسن

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