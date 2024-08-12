الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية وعشوائية من المطر فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة، وخاصة في المرتفعات الجبلية والجنوبية وفرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية والغربية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 55 كيلومتراً في الساعة في المناطق الوسطى والشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 دجات مئوية، ويكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 37 / 21 38 / 22 39 / 23 القنيطرة 33 / 19 34 / 20 37 / 22 درعا 35 / 21 37 / 22 38 / 23 السويداء 31 / 18 33 / 19 35 / 21 حمص 33 / 22 35 / 23 38 / 23 حماة 37 / 24 39 / 25 41 / 25 الحسكة 43 / 28 44 / 30 44 / 30 اللاذقية 31 / 24 32 / 25 32 / 24 طرطوس 34 / 26 35 / 27 35 / 27 حلب 38 / 24 40 / 25 42 / 25 إدلب 35/22 37 / 23 39 / 24 دير الزور 43/29 44 / 30 44 / 30 الرقة 42/27 43 / 27 43 /27

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