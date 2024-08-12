استقرار أسعار الذهب

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب اليوم مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت رويترز أنه لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2425.94 دولاراً للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2426.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.29 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 923.90 دولاراً، واستقر البلاديوم دون تغيير تقريباً عند 905.00 دولارات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency