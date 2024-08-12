12 آب 2017 – الجيش العربي السوري يسيطر على مدينة السخنة

دمشق-سانا
1898- تحول ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي إلى الولايات المتحدة.
1928- بدء أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين،3 أيام في الأسبوع.
1940- بدء “عملية إيغل”، التي دمر فيها الطيران الألماني سلاح الجو الملكي البريطاني ودفاعاته الجوية خلال الحرب العالمية الثانية.
1949- توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
1952- ألمانيا الغربية واليابان تنضمان إلى صندوق النقد الدولي.
1981- ظهور الحاسب الشخصي من قبل شركة “آي بي إم”.
2000 – غرق الغواصة الروسية “كي-141” كورسك.
2017 – الجيش العربي السوري يسيطر على مدينة السخنة ووحدات الهندسة تزيل مفخخات إرهابيي “داعش” من الشوارع والأبنية السكنية.
2023- سورية تطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.
من مواليد هذا اليوم:
1503- الملك كريستيان الثالث، ملك الدنمارك والنرويج.
1866- خاسينتو بينابنتي، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.
1924- محمد ضياء الحق، رئيس باكستان.
من وفيات هذا اليوم:
1484- البابا سيكتوس الرابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1901- أدولف إريك نوردنسكيولد، مستكشف فنلندي/سويدي.
1989- ويليام شوكلي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.
2014- الإعلامية والمذيعة السورية فريال أحمد
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للشباب.
عيد الأم في تايلاند.
عيد القوات الجوية الروسية.