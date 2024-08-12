12 آب 2017 – الجيش العربي السوري يسيطر على مدينة السخنة

دمشق-سانا

1898- تحول ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي إلى الولايات المتحدة.

1928- بدء أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين،3 أيام في الأسبوع.

1940- بدء “عملية إيغل”، التي دمر فيها الطيران الألماني سلاح الجو الملكي البريطاني ودفاعاته الجوية خلال الحرب العالمية الثانية.

1949- توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

1952- ألمانيا الغربية واليابان تنضمان إلى صندوق النقد الدولي.

1981- ظهور الحاسب الشخصي من قبل شركة “آي ‌بي ‌إم”.

2000 – غرق الغواصة الروسية “كي-141” كورسك.

2017 – الجيش العربي السوري يسيطر على مدينة السخنة ووحدات الهندسة تزيل مفخخات إرهابيي “داعش” من الشوارع والأبنية السكنية.

2023- سورية تطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.

من مواليد هذا اليوم:

1503- الملك كريستيان الثالث، ملك الدنمارك والنرويج.

1866- خاسينتو بينابنتي، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.

1924- محمد ضياء الحق، رئيس باكستان.

من وفيات هذا اليوم:

1484- البابا سيكتوس الرابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1901- أدولف إريك نوردنسكيولد، مستكشف فنلندي/سويدي.

1989- ويليام شوكلي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

2014- الإعلامية والمذيعة السورية فريال أحمد

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للشباب.

عيد الأم في تايلاند.

عيد القوات الجوية الروسية.