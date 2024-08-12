من افتتاح صرح سيدة الشرق في بلدة الحواش بريف حمص

الإثنين / 12 / 08 / 2024
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
اتحاد علماء بلاد الشام: مجزرة مدرسة التابعين في غزة إجرام شنيع تستهجنه كل الشرائع السماوية
2024-08-11
العبور… معرض للنحات عفيف آغا في النادي الثقافي العربي بالشارقة
2024-08-10
سورية تدين مجزرة الاحتلال في مدرسة بغزة وتؤكد أن إمعانه بسفك دماء الأبرياء يزيد الإصرار على مقاومته
2024-08-10
سورية تعرب عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الروسي في مواجهة العدوان الأوكراني على منطقة كورسك الروسية
2024-08-10
وفد المعهد العالي للفنون المسرحية يبحث مع مدير المسارح الإيراني تطوير التعاون الثنائي وتمتين العلاقات الثقافية
2024-08-08
السينما السورية في أول عروض تجارية لها في السعودية
2024-08-08
وفد المعهد العالي للفنون المسرحية يبحث في طهران إمكانية إقامة أعمال مسرحية مشتركة
2024-08-07
محليات
افتتاح صرح سيدة الشرق في بلدة الحواش بريف حمص
2024-08-11
انطلاق البرنامج التدريبي لتبسيط إجراءات معاملة تأسيس المشروعات
2024-08-11
اتحاد علماء بلاد الشام: مجزرة مدرسة التابعين في غزة إجرام شنيع تستهجنه كل الشرائع السماوية
2024-08-11
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية حارة في المناطق الشرقية
2024-08-11
العنقاء… معرض حرفي لتدوير الأقمشة بالسويداء
2024-08-11
آلية دعم القطاع الزراعي وإيصاله إلى مستحقيه ضمن ندوة حوارية في محافظة القنيطرة
2024-08-11
المواصلات الطرقية… بدء إعادة تأهيل طريق دمشق حلب الدولي ضمن قطاع محافظة إدلب
2024-08-11
رياضة
الشرطة أولاً ببطولة الجمهورية للقوة البدنية برفعة الصدر كلاسيك
2024-08-11
مسير للدراجات الهوائية في ختام ماراثون “حمص العدية”
2024-08-10
الرباع معن أسعد يحقق المركز الخامس بمسابقة رفع الأثقال في أولمبياد باريس
2024-08-10
ست ميداليات ذهبية وبرونزيتان لمنتخب السويداء بالقوة البدنية في بطولة الجمهورية
2024-08-10
البحرينية سلوى عيد ناصر تتوج بفضية سباق 400 متر في أولمبياد باريس
2024-08-09
التونسي فراس القطوسي يحرز ذهبية التايكوندو في أولمبياد باريس
2024-08-09
إسبانيا تهزم فرنسا بخماسية وتحرز ذهبية كرة القدم في أولمبياد باريس
2024-08-09
اقتصاد
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الرابع لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
2024-08-11
المؤسسة العامة للمباقر تباشر استثمار أول وحدة كهروضوئية لإرواء 300 دونم في الغاب
2024-08-11
غازبروم الروسية تؤكد استمرار ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
2024-08-11
السورية للحبوب: صومعة مرفأ طرطوس ستوضع بالخدمة الشهر القادم
2024-08-10
الأول من نوعه في سورية… وزير النفط يفتتح خط إنتاج الشحوم الصناعية في مصفاة حمص
2024-08-10
الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط ترقب مؤشرات انخفاض سعر الفائدة
2024-08-09
وزير السياحة يوقع دفاتر الشروط الفنية لمشروع إعادة تأهيل جزيرة أرواد ويفتتح مشاريع في طرطوس
2024-08-08
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير التعليم العالي يبحث مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية آليات التعاون المشترك
المواصلات الطرقية… بدء إعادة تأهيل طريق دمشق حلب الدولي ضمن قطاع محافظة إدلب
تفاقم معاناة أهالي الحسكة نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيا “قسد” الانفصالية لليوم الـ 5 على التوالي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء 21 الشهر الجاري
من افتتاح صرح سيدة الشرق في بلدة الحواش بريف حمص
2024-08-11
من افتتاح صرح سيدة الشرق في بلدة الحواش بريف حمص
2024-08-11
SAMER
سابق
معرض فني جماعي في ثقافي أبو رمانة
التالي
قوات النظام الأوكراني تقصف منشأة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه النووية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved