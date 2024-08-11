إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين باعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق فيما اعتقلت شابين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية خرسا جنوب بلدة دورا وداهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت فلسطينيين اثنين.

من جهة أخرى اعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين في خربة الحمة بالأغوار الشمالية بحماية قوات الاحتلال وسرقوا بعضاً من مواشيهم في حين جرفوا ما يقرب من 6 دونمات بين قريتي ياسوف واسكاكا شرق مدينة سلفيت واقتلعوا نحو 100 شجرة زيتون معمرة.

وتتعرض قرية ياسوف لاعتداءات من قبل المستوطنين بشكل متكرر بينما تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلها الشرقي ببوابة حديدية.

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