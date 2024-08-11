بزشكيان لميشيل: ازدواجية المعايير الغربية توفر الغطاء لجرائم الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة والدول الغربية توفر الغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتوفر الحماية لمرتكبيها وتسمح بإفلات كيان الاحتلال من المحاسبة.

وقال بزشكيان خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: إن “إيران تدعم دائماً السلام والاستقرار والهدوء في جميع أنحاء العالم ولجميع الشعوب وترى أن أي عملية وفي أي بقعة من العالم تعرض هذه القيم للمخاطرة يجب أن تتوقف”.

وشدد بزشكيان على ضرورة ترسيخ نظام التعددية القطبية في العالم، معتبراً سياسات وإجراءات الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على البلدان بما فيها إيران وحرمانها من جميع حقوقها يشكل محاولة للحد من تثبيت النظام العالمي الجديد ويمثل عقبة تعترض طريق إرساء الاستقرار والهدوء في العالم.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن أمله ببدء “مسار التعامل المؤثر بين إيران والاتحاد الأوروبي على قاعدة المصالح المتبادلة وتذليل العقبات التي تعترض التعامل الثنائي الأوسع”، مؤكداً “حرص الدول الأوروبية على النهوض بمستوى العلاقات مع إيران”.

وحول العدوان على غزة أكد ميشيل ضرورة مراعاة حقوق الانسان ووقف الهجمات وإقرار وقف إطلاق النار وعمليات الاغاثة الواسعة لأهالي غزة والاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة.

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