مسرحية “عذاب”… سايكو دراما على خشبة مسرح ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

استضافت خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس العمل المسرحي “عذاب” لفرقة العراب للفنون المسرحية من تأليف وإخراج عصام علام.

العمل الذي يعرض للمرة الأولى في طرطوس ينتمي إلى السايكو دراما بحسب المخرج علام وهدفه الإضاءة على الأخطاء المتوارثة التي استسلمنا لها وأصبحت موجودة بداخلنا منها الزواج البعيد عن التوافق الفكري معتبراً أنها تثير النقاش من أجل صنع مستقبل أفضل.

ورأى كل من محيّا عروس ومحمود الأحمد اللذين جسدا شخصية العمل الرئيسة “عذاب” أن تجسيد الصراع النفسي من أصعب أدوار التمثيل المسرحي واعتبرا أن رسالة العمل عموماً هي عدم السير وراء العادات والتقاليد بطريقة عمياء لأن ذلك يجعلنا نُقدم على أفعال قد نندم عليها لاحقاً.

ورأت رند جديد أن إثارة القضية على المسرح أمر مهم للتأكيد على أهمية إمعان العقل والفكر الإيجابي لإحداث التغير البناء والمفيد في حياتنا ومجتمعنا.

وبينت نيفين حسين أن توافق وانسجام وانتقال أفكار عذاب المتناقضة بين الجيد والسيئ وما رافقها من صراع نفسي يعكس إلى حد كبير حياة الكثيرين ليكون عذاب حافزاً لهم للتمرد بطريقة إيجابية لتحليل ما ورثناه لمعرفة ما إذا كان بتوافق مع واقعنا الحالي أم أنه يشكل عائقاً بوجه تطور الذات.

فاطمة حسين

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