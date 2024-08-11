إجلاء سكان منطقتين إثر اندلاع حرائق غابات قرب أثينا

أثينا-سانا

اندلعت حرائق غابات قرب بلدة فارنافا شمال العاصمة اليونانية أثينا ما استدعى إجلاء سكان منطقتين ونشر فرق الإطفاء لمنع النيران من الوصول إلى المنازل.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة الإطفاء اليونانية قولها إن “العشرات من أفرادها يكافحون لمنع حرائق غابات أججتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة من الانتشار والوصول إلى المنازل بالقرب من بلدة فارنافا شمال أثينا”.

وأوضحت أن “الحرائق اندلعت في منطقة حراجية بالقرب من بلدة فارنافا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً شمالي العاصمة في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات أوامر لسكان منطقتين قرب أثينا بإخلاء منازلهم والتوجه نحو مناطق آمنة”.

واندلعت المئات من حرائق الغابات في أنحاء اليونان خلال الصيف الجاري الذي سجلت خلاله درجات حرارة قياسية في شهري حزيران وتموز الماضيين، ويرجع العلماء الطقس الحار والجاف الذي تشهده البلدان المطلة على البحر المتوسط إلى تغير المناخ.

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