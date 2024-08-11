“رؤى”.. معرض فني جماعي في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

أقامت مديرية الثقافة بدمشق معرضاً فنياً جماعياً حمل عنوان “رؤى” احتضنه المركز الثقافي العربي في أبو رمانة وشارك فيه كل من زينة هاشم وإينال القائد ورنا ريحان ومروان العجان وهبة أمرير ومحمد نور عرعار وراما حموي وفادي جبران وسارة محاحي وديب عوض، قدموا فيه أكثر من 50 لوحة فنية تنوعت بين الصور الفوتوغرافية والزيتي والأكرليك والفحم.

وقال مدير المركز الثقافي عمار عوض في تصريح لمراسل سانا: “نحن نقوم باستقطاب الفنانين الشباب بشكل دائم وندعوهم لافتتاح المعارض في صالتنا”، مشيراً إلى أن هناك لجنة مختصة تقوم بالوقوف على مستوى اللوحات كماً ونوعاً وتقييم إذا ما كانت تستحق أن تشارك بهكذا نوع من المعارض.

وأضاف إن المعرض عبارة عن مشاركة عشر فنانين قدموا أكثر من 50 لوحة تنوعت مواضيعها ومدارسها فيحوي الواقعي والتجريدي والخط والعجمي والزخرفة والتصوير والتحوير، وهذا التنوع يزيد من فضول الزوار ويجعلهم يستمرون بمشاهدة المعرض.

وشرح الفنان ديب عوض المشارك بالمعرض لوحاته حيث حملت الأولى عنوان “قش” وهما محرفان من اسم مدينة دمشق والثانية “غد” من اسم العاصمة العراقية بغداد، مبيناً أنه أراد أن يعبر عن اتحاد الثقافة السورية والعراقية وتشابه الهندسة المعمارية في كل من بغداد ودمشق القديمة هذا التشابه الذي يكشف لنا حجم التشابك الثقافي بين السوريين والعراقيين.

وأوضح المصور الفوتوغرافي محمد العجان أن مشاركته جاءت بـ 20 لوحة فوتوغرافية تنوعت بين الحياة البرية والمناظر الطبيعية التقطهم بكاميرا هاتفه المحمول وبأدوات بسيطة خلال تأديته لخدمة العلم لمدة تجاوزت العشر سنوات، حيث أراد من خلالهم القول أن هناك قدرة على رؤية الجمال في أصعب الظروف وأن من خاض هذه الحرب خاضها دفاعاً عن الجمال.

من جهته أوضح الفنان محمد نور عرعار أنه شارك بـ 3 لوحات عن فصل الشتاء وجمالية هذا الفصل.

يشار إلى أن المعرض مستمر حتى يوم الخميس 15 آب الجاري.

مجد عبود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency