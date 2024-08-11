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وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

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المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة للعدو الصهيوني تحصنت داخل مبنى في حي تل السلطان غرب مدينة رفح بقذيفة مضادة للتحصينات وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب

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