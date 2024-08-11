مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية بالأغوار الشمالية

القدس المحتلة-سانا

قتل مستوطن إسرائيلي اليوم وأصيب آخر في عملية بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً أطلق الرصاص على سيارة كان يقودها مستوطنان بالقرب من مستوطنة “مخولا” بالأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح فيما تمكن الشاب من الانسحاب.

ونفذت المقاومة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي العشرات من العمليات البطولية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

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