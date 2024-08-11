SCS-NET

مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية بالأغوار الشمالية

2024-08-11

القدس المحتلة-سانا

قتل مستوطن إسرائيلي اليوم وأصيب آخر في عملية بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً أطلق الرصاص على سيارة كان يقودها مستوطنان بالقرب من مستوطنة “مخولا” بالأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح فيما تمكن الشاب من الانسحاب.

ونفذت المقاومة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي العشرات من العمليات البطولية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية شمال طولكرم

القدس المحتلة-سانا رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة نفذت المقاومة الفلسطينية اليوم عملية بطولية شمال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved