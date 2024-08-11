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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية حارة في المناطق الشرقية

2024-08-11

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، بينما يكون في الليل معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة في المرتفعات الجبلية والجنوبية مع فرصة لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في تلك المناطق، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية والغربية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 55 كيلومتراً في الساعة في المناطق الوسطى والشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق37 / 21
المنطقة الجنوبية36 / 20
المرتفعات الجبلية27 / 16
المنطقة الوسطى36 / 22
المنطقة الساحلية32 / 24
المنطقة الشمالية37 / 24
منطقة الجزيرة42 / 26
المنطقة الشرقية43 / 30
منطقة البادية40 / 26

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