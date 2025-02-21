بدء امتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث

حمص-سانا

تقدم نحو 40 ألف طالب وطالبة إلى امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الثاني في جامعة البعث التي بدأت اليوم.

وبين رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب لمراسلة سانا أن الجامعة أنهت مسبقاً كل الاستعدادات للبدء بامتحانات الفصل الدراسي الثاني في كليات الجامعة لبرامج التعليم المفتوح، حيث تم تجهيز وتهيئة القاعات الامتحانية والمدرجات، واستكمال إصدار البرامج والجداول الامتحانية، ونشرها على مواقع الكليات قبل وقت كاف.

وأشار الخطيب إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية، وأن تكون الأسئلة موضوعية وواضحة، والتأكيد على أعضاء الهيئة التدريسية بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب، وحل أي مشكلة قد تطرأ، والمباشرة بتصحيح الأوراق الامتحانية، وعدم التأخر بإصدار النتائج.

يذكر أن برامج التعليم المفتوح في جامعة البعث تشمل الترجمة ‏الإنكليزية ورياض الأطفال والتسويق والتجارة الإلكترونية، وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة ‏والدراسات القانونية والإرشاد السياحي، ودبلوم التأهيل التربوي.

مثال جمول

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