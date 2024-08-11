غازبروم الروسية تؤكد استمرار ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت شركة غازبروم الروسية استمرار ضخ إرساليات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بأنابيب النقل بالترانزيت عبر أراضي أوكرانيا.

وقالت مصادر من الشركة: “إن حجم الإرساليات إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغ اليوم 39.3 مليون متر مكعب، بينما كان هذا الحجم 39.66 مليون متر مكعب يوم أمس عبر خط أنابيب سوجا، وهو الخط الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بالترانزيت عبر أراضي أوكرانيا.

يذكر أن عمليات عسكرية تجري منذ أيام في منطقة سوجا في مقاطعة كورسك الروسية بعد محاولة القوات الأوكرانية اقتحام أراضي المقاطعة الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 9 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

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