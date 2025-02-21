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المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي ‏في موقع الراهب وتحقق إصابة مباشرة

2024-08-11

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