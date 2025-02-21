الجيش البيلاروسي يحرك دبابات نحو الحدود الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن بدء تحرك المزيد من دباباتها إلى الحدود مع أوكرانيا، وذلك تماشياً مع قرار تعزيز مجموعة القوات في المناطق الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم وفق موقع RT: “رجال الدبابات يحملون معداتهم القتالية على السكك الحديدية استعداداً للمسير الآلي إلى مناطق محددة”.

ونشرت الدفاع البيلاروسية لقطات تظهر عملية تحميل دبابات على منصات السكك الحديدية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة البيلاروسية أصدرت الليلة الماضية أوامر بتعزيز مجموعة القوات على الاتجاهات التكتيكية في منطقتي غوميل وموزير، بهدف الرد على أي استفزازات أوكرانية محتملة.

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