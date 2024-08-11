معرض النحاتين السوريين الثالث في غاليري البيت الأزرق: تنوع فني يعكس غنى التراث البصري

دمشق-سانا

التنوع في الأساليب والخامات والمواضيع هو ما يميز الأعمال المعروضة في معرض النحاتين السوريين الثالث المقام في غاليري البيت الأزرق في دمشق الذي أقيم بمشاركة 24 نحاتاً ونحاتة بعمل واحد لكل منهم، وهو يشكل لقاءً بين عدة أجيال ما يخلق حالة من الغنى البصري في مساحة دمشقية تراثية عريقة.

وعن مشاركته تحدث النحّات مصطفى علي لمراسلة سانا قائلاً: أشارك اليوم بمنحوتة “رجل وامرأة” أو “العاشقين” المشغولة من مادة البرونز المعمرة، لتدل على الأبد، فهذه العلاقة هي رمز للخلود ورمز لاستمرار الحياة ” وأعرب النحات أيمن حميرة عن فخره لمشاركته في المعرض الذي يجمع العديد من الأسماء الهامة في فن النحت في سورية، حيث يشارك بمنحوتة من مادة النحاس تحاكي مشاعر الألم الإنسانية، وهي واحدة من عمل مكون من سبع منحوتات.

أما الفنانة نجود الشومري فتشارك بمنحوتة من الحجر، وتحاكي قصة “قابيل وهابيل” وتعبر عن رمزية الخير والشر، وعن الآلام التي تعيشها الحالات الإنسانية من شرخ وفجوات.

أما ريدان منذر فيشارك بمنحوتة ” الجرذ” ورسالته أن الإنسان والفن يستطيعان أن يستخرجا الجمال من القبح.

والفنانون النحاتون المشاركون هم: عبد الله مراد وبتول خواندي وبديع جحجاح وعماد قاشوط وفؤاد أبو عساف وفؤاد دحدوح وغاندي خضر وغسان صافية وغزوان علاف وهادي عُبيد وحسام نصرة وجايكوب إبراهيم ولطفي رومية و محمد باجنو وأبي حطوم وعلا هلال وفارتكس بارصوميان ووضاح سلامة وزكي سلام وزياد قات.

مريم حجير

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