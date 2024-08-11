مسير للدراجات الهوائية في ختام ماراثون “حمص العدية”

حمص-سانا

اختتمت اليوم فعاليات ماراثون “حمص العدية” بمسير الدراجات الهوائية العائلي وعروض فنية وموسيقية بمشاركة شبابية وشعبية.

وانطلق المسير الذي شارك فيه 75 مشاركاً ومشاركة من مختلف الأعمار من أمام الساعة الجديدة باتجاه دوار الغاردينيا ودوار البجعات ودوار الشبيبة ودوار السيد الرئيس والعودة مجدداً إلى مركز الانطلاق.

وفي تصريح لمراسلة سانا لفت مدير مؤسسة الموصلي للمعارض فراس موصلي إلى أن الماراثون تضمن على مدى ثلاثة أيام عروضاً فنية ورياضية وترفيهية متنوعة استقطبت شريحة واسعة من المشاركين الشباب ولاقت استحسان الأهالي وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم مؤكداً على أن إقامة الفعاليات المنوعة في مركز المدينة رسالة واضحة للعالم بأن الشعب السوري متجدد ومؤمن بالنصر ومفعم بالحياة والأمل بغد مشرق يحمل السلام والفرح لسورية.

بدورة رئيس اللجنة الفنية للدراجات بحمص عدنان المصري أشار إلى أن تنوع المشاركين بالمسير بين لاعبين من الاتحاد الرياضي ومشاركين من الأهالي أضفى جوا من التنافس الإيجابي وسط أجواء من الحماس.

ومن اللاعبين المشاركين بين زياد ديبان لاعب منتخب حمص للدراجات أن مشاركته اليوم بالمسير تأكيد على أهمية الرياضة بكل أنواعها لتحسين الحياة وتعزيز الصحة الجسدية والعقلية والحفاظ على أسلوب حياة صحي.

ولفت ريمون كبرون مدير ملتقى أورنينا الثقافي إلى أن فرقة أورنينا للتراث الأصيل قدمت بمشاركة 23 من العازفين والمغنيين باقة من الأغاني الطربية والتراثية على مدى ساعة من الزمن وسط تفاعل الحضور.

يشار إلى أن ماراثون “حمص العدية” يقام للدورة الثانية وتنظمه مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات بحمص بمشاركة فعاليات تجارية واقتصادية وشعبية.

رشا محرز

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