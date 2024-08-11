المقاومة اللبنانية تستهدف بأسراب من المسيرات الانقضاضية قاعدة للعدو الإسرائيلي قرب مدينة صفد

بيروت-سانا

استهدفت ‏المقاومة اللبنانية بأسراب من المسيرات الانقضاضية قاعدة “محفاة ألون” للعدو الإسرائيلي جنوب غرب مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة وحققت فيها إصابات مؤكدة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم : “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا، نفذ رجال ‏المقاومة هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاة ألون (وهي قاعدة ‏تجميع وتحشيد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، واستهدفوا أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابوها بشكلٍ مباشر وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.‏

واستهدفت المقاومة منظومة فنية على ‏تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وأصابتها مباشرة، كما استهدفت موقعي زبدين والرمثا في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة.‏

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency