المقاومة اللبنانية تستهدف بأسراب من المسيرات الانقضاضية قاعدة للعدو الإسرائيلي قرب مدينة صفد

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية بأسراب من المسيرات الانقضاضية قاعدة “محفاة ألون” للعدو الإسرائيلي جنوب غرب مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم : “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا، نفذ رجال المقاومة هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاة ألون (وهي قاعدة تجميع وتحشيد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، واستهدفوا أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابوها بشكلٍ مباشر وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.
واستهدفت المقاومة منظومة فنية على تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وأصابتها مباشرة، كما استهدفت موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيهما إصابات مباشرة.
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