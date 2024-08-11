بزشكيان: الكيان الصهيوني ارتكب مجزرة المدرسة بدعم من حكومات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان

طهران-سانا

أدان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة المجزرة الوحشية التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم عبر استهدافه مدرسة وسط مدينة غزة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى.

وقال بزشكيان في بيان اليوم “إن الكيان الصهيوني لا يزال يرتكب هذه المجازر في ظل دعم الحكومات والمؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي ذاتها التي تصر حاليا على التفاوض من أجل السلام ووقف إطلاق النار من جهة، لكنها من جهة اخرى لا تضع أي حدود في دعم ومساندة هذا الكيان الوحشي” مؤكداً على أنهم شركاء لهذا الكيان في قتل الأطفال خلال كل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأضاف بزشكيان “إن استمرار الكيان الصهيوني الغاصب بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة وعدوانه على مدرسة تضم نازحين يشكل وصمة عار أخرى على جبين هذا الكيان الأسود المليء بالقسوة والجريمة، والذي يجرح مشاعر كل الضمائر اليقظة والحرة في العالم”.

وطالب الرئيس الإيراني المحافل العالمية والدول الإسلامية بتحمل مسؤولياتها وبذل قصارى جهدها لمنع تكرار جرائم الصهاينة بحق الإنسانية.

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