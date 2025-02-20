بيلاروس تجري مشاورات مع حلفائها بعد اختراق مسيرات أوكرانية مجالها الجوي

مينسك-سانا

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم أن بلادها تجري مشاورات مع حلفائها وشركائها وكذلك عبر المؤسسات الدولية، بعد انتهاك مسيرات أوكرانية مجالها الجوي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “نظراً لخطورة الوضع والمخاطر العالمية ستنقل وزارة خارجية بيلاروس على الفور معلومات مفصلة حول الحادث إلى المؤسسات المعنية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك إلى أعضاء المنظمات والجمعيات الدولية التي تمتلك جمهورية بيلاروس عضوية فيها”، مؤكدة أن ما حدث هو خرق خطير للغاية، ولن يبقى دون تقييم قانوني وموضوعي دولي سليم.

وأضافت الوزارة: إن بيلاروس ستستخدم حقها في الدفاع عن النفس بشكل كامل، وسترد بما هو مناسب على أي استفزازات أو أعمال عدائية، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني يرتكب استفزازات ضد بيلاروس بتحريض من لاعبين خارجيين، كما أن هذه الحادثة هي محاولة لتوسيع النزاع في المنطقة.

وحذرت الخارجية البيلاروسية شعوب أوروبا المجاورة من أنه إذا اتسع نطاق الصراع فإن النار سوف تجتاح المنطقة بأكملها وتنتشر، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ولن يكون هناك منتصرون.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن أمس تدمير طائرات مسيرة فوق أراضي البلاد كانت تحلق من أوكرانيا متوجهة إلى الأراضي الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency