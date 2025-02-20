العبور… معرض للنحات عفيف آغا في النادي الثقافي العربي بالشارقة

أبو ظبي-سانا

يحتفي النادي الثقافي العربي في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة حالياً بمعرض النحات السوري عفيف آغا، والذي يحمل عنوان “العبور”.

ويضم المعرض “25” عملاً نحتياً بأحجام متنوعة بخامة الخشب وبأسلوب تعبيري يقترب للتجريد، وتجسد أفكاراً إنسانيةً وفكريةً وفلسفيةً.

وعن فكرة المعرض، قال النحات آغا في تصريح لـ سانا: العبور هو رحلة المخلوقات من طيور وحيوانات وبشر عبر الرمال والجبال والمياه والغابات إلى متسع للحياة الأفضل، وعنصر الغريزة بالبقاء، كما هو عبور لكل أشكال الصوت والموجات والضوء، وربما يرتد إلى مكانه بعد زمن ما، مبيناً أنه عبر من خلال أعماله عن الاستمرار بالحركة إلى ما لا نهاية، والتحدي رغم كل الإخفاقات لتنهض المخلوقات من جديد إلى عبور آخر جديد ينبض بالحياة في نمطية الزمن الذي يحدد العبور إلى كل شيء، وربما إلى حافة الكون.

وأوضح النحات آغا أن أهمية المعرض تأتي في اطلاع الفنانين والمهتمين في الإمارات على أعماله والفن السوري وتجربته الخاصة، وما وصلت إليه خلال عقود من العمل النحتي، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في توطيد العلاقة الروحية المشتركة بين حضارتي البلدين تاريخياً وإنسانياً.

محمد سمير طحان

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