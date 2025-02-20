وزير الخارجية الكوبي يدين استغلال الجوع في غزة كسلاح في حرب الإبادة الجماعية

هافانا-سانا

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز تصريحات المسؤولين في الكيان الصهيوني والتي تدعو إلى استغلال الجوع والحرمان ضد الشعب الفلسطيني في غزة كسلاح في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين.

وقال الوزير رودريغيز في تغريدة على حسابه على منصة إكس: ندين تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تدعو إلى ترك سكان غزة يموتون من الجوع وإظهار قرارهم بمواصلة الإبادة الجماعية في فلسطين.

وكان الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أدلى منذ يومين بتصريح بشأن قتل مليوني فلسطيني في قطاع غزة عبر تجويعهم وحصارهم وبدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين.

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