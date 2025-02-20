حزب الله يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة بغزة

بيروت-سانا

أدان حزب الله بشدة المجزرة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم عبر استهدافه مدرسة التابعين وسط قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى.

وأشار الحزب في بيان له اليوم إلى أن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد ‏الشعب الفلسطيني ‌‏وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر.

ودعا الحزب أحرار العالم ‏لإدانة هذه المجزرة المروعة وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاتلة وإطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وتقدم الحزب بأسمى آيات العزاء ‏والمواساة للشعب الفلسطيني الصابر والمظلوم والشجاع وداعياً بالرحمة للشهداء الأبرار والعافية للجرحى.

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