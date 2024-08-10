سلطات زابوروجيه: مختصون بريطانيون يدربون القوات الأوكرانية على عبور نهر دنيبر

موسكو-سانا

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن المدربين البريطانيين قاموا خلال الشهر الماضي بتدريب قوات مشاة البحرية الأوكرانية بنشاط على عملية عبور نهر دنيبر بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن روغوف قوله اليوم: “يجري التدريب على يد متخصصين بريطانيين على الضفة العليا لنهر دنيبر في منطقة محطة دنيبر للطاقة الكهرومائية في مدينة زابوروجيه التي يسيطر عليها نظام كييف مؤقتاً ” مشيراً إلى أنه تم نقل وحدات من اتجاه خيرسون لهذا الغرض.

ونبه روغوف إلى أنه على مدى الشهرين الماضيين تقوم وحدة من القوات الأوكرانية بتمهيد الطريق لهجوم محتمل من خلال شن ضربات منهجية بالطائرات المسيرة والمدفعية على البنية التحتية للطاقة في إنرغودار ومنطقة كامينسك دنيبروفسكي في مقاطعة زابوروجيه.

وكان أحد جنود مجموعة قوات دنيبر التابعة للقوات المسلحة الروسية أعلن في وقت سابق أن الوحدات الروسية أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر في اتجاه كينبورن بمقاطعة خيرسون بواسطة نحو 20 زورق إنزال.

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة إذ تحتوي المحطة على 6 وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات وفي تشرين الأول 2022 أصبحت المحطة تابعة لروسيا.

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