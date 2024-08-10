كيم جونغ أون: بيونغ يانغ ستعتمد على قواها الذاتية للتعافي من أضرار الفيضانات

بيونغ يانغ-سانا

أكد رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون عزم بلاده الاعتماد على قواها الذاتية للتعافي من الفيضانات التي دمرت المناطق الحدودية للبلاد مع الصين من دون مساعدات خارجية، داعياً مسؤولي بلاده إلى نقل نحو 15400 شخص إلى العاصمة لتوفير رعاية أفضل لهم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال زيارته منطقة اجتاحتها الفيضانات: “إنه خلال أعمال الترميم ستعتمد اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري والحكومة على “الحماس الوطني” وشجاعة شعب كوريا الديمقراطية وإمكانات دولتهم”، معلناً عن “نظام طوارئ” لنقل الأطفال وكبار السن والجنود المعوقين والأمهات من مناطق شمال البلاد إلى بيونغ يانغ لتقديم الدعم لهم خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة حتى اكتمال إعادة بناء وإصلاح منازلهم.

وشدد كيم على أن “رعاية الأطفال والتثقيف والتعليم هي شؤون الدولة الأساسية التي لا ينبغي التخلي عنها في أي حالة طوارئ”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency