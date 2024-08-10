ألبانيز: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأسلحة أميركية وأوروبية

نيويورك-سانا

أكدت فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وسط عدم اكتراث كل الأمم المتحضرة.

وقالت ألبانيز في تصريح لها على منصة “إكس”، نقلته وكالة وفا: “إنه في أكبر مخيمات الاعتقال وأكثرها عاراً في القرن الحادي والعشرين، تقوم “إسرائيل” بإبادة الفلسطينيين في حي واحد، ومستشفى واحد، ومدرسة واحدة، بأسلحة أميركية وأوروبية”، مشيرة إلى أن تاريخ “إسرائيل” في اغتيال الفلسطينيين بالداخل والخارج طويل، ولا يمكن أن يبقى دون حساب.

وشددت ألبانيز على ضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفافة والمساءلة جزءاً من الطريق إلى السلام في المنطقة.

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