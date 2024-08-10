منصور يجدد مطالبته المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة منذ نحو 10 أشهر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح منصور في رسائل بعثها اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ونقلتها وكالة وفا أن الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره الوحشية بحق أهالي القطاع من دون أي رادع أخلاقي، والتي تمثل جرائم حرب بشكل يصدم الضمير الإنساني.

ولفت منصور إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين الفلسطينيين بكل أشكال الأسلحة الفتاكة منتهكاً قواعد القانون الدولي التي تم وضعها لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ما أدى إلى زيادة إفلات “إسرائيل” من العقاب وإلى تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency