البحرينية سلوى عيد ناصر تتوج بفضية سباق 400 متر في أولمبياد باريس

باريس-سانا

توجت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بفضية سباق 400 متر في أولمبياد باريس 2024 ونجحت ناصر في حصد الميدالية الفضية بعدما حلت ثانية بزمن وقدره 48.53 ثانية، فيما عادت الذهبية للدومينيكانية ماريليدي باولينو التي سجلت رقماً وقدره 48.17 ثانية، بينما ذهبت البرونزية للبولندية ناتاليا كاتشماريك بـ 48.98 ثانية.

ورفعت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً رصيد بلادها من الميداليات في الألعاب الأولمبية إلى 6 جميعها لفئة السيدات بعد ذهبيات مريم جمال في سباق 1500 م في لندن 2012، وروث جيبيت في سباق 3 آلاف م موانع في ريو دي جانيرو عام 2016، وفي النسخة الحالية في السباق ذاته وفضيتي جبكيروي كيروا في سباق الماراثون في نسخة ريو دي جانيرو، وكالكيدان غيزاهيغني في سباق 10 آلاف م في طوكيو.

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