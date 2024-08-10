إسبانيا تهزم فرنسا بخماسية وتحرز ذهبية كرة القدم في أولمبياد باريس

باريس-سانا

توج المنتخب الإسباني الأولمبي بالميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على نظيره الفرنسي المضيف بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم.

سجل أهداف المنتخب الإسباني كل من اللاعبين فيرمين لوبيز هدفين في الدقيقتين 18 و25 وأليكس باينا في الدقيقة 28 وسيرجيو كاميلو هدفين في الدقيقتين 100 و120، في حين سجل للمنتخب الفرنسي كل من اللاعبين إنزو ميلوت وماغنيس أكليوش وجون فيليب ماتيتا في الدقائق 11 و79 و90 من عمر اللقاء، وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ المنتخب الإسباني بعدما حقق الذهبية الأولى في نسخة 1992.

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