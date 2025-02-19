تنظيم 40 ضبطاً بحق مخابز خاصة وفعاليات مخالفة في درعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الحالي 40 ضبطاً بحق أصحاب مخابز خاصة وحافلات نقل ركاب وفعاليات تجارية مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا أن المخالفات توزعت على 10 مخابز خاصة في الشيخ مسكين وإبطع بسبب إنتاج خبز سيئ الصنع ونقص وزن ربطات الخبز وعدم التقيد بمواعيد العمل، و7 سرافيس على خطوط الصنمين كفرشمس ودمشق الحارة وجاسم والحراك ودرعا بسبب التلاعب بمنظومة التتبع “جي بي إس” بقصد الإتجار بمادة المازوت وعدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب.

وأضاف: إن الدوريات ضبطت محلي فروج وبهارات في مدينة درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و21 فعالية تجارية مختلفة في درعا وريفها بمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير شراء أو إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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