استشهاد فلسطيني بغارة لطيران العدو الإسرائيلي على سيارة قرب صيدا

بيروت-سانا

استشهد فلسطيني جراء استهداف طيران العدو الإسرائيلي سيارة على المدخل الجنوبي لمدينة صيدا جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن طائرة للعدو الإسرائيلي قصفت اليوم بصاروخين سيارة جنوب مدينة صيدا ما أدى إلى استشهاد فلسطيني من مخيم عين الحلوة، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين في مكان الاستهداف.

كما استهدف طيران العدو بلدات كفركلا ومركبا ومحيبيب وعيتا الشعب والمنطقة الواقعة بين راشيا الفخار وكفرحمام.

واستهدف طيران العدو سيارة إسعاف في بلدة ميس الجبل تابعة لجمعية الرسالة بينما كان الفريق التابع للجمعية يعمل على إنجاز مهمة صحية إنسانية في المنطقة.

وأدانت وزارة الصحة اللبنانية بأشد العبارات إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار اعتداءاته على فرق الإسعاف التي يعرض أفرادها حياتهم للخطر لإنقاذ ما أمكن من الأرواح نتيجة العدوان.

وكررت الوزارة مناشدتها المجتمع الدولي لإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأعراف المعمول بها في زمن الحروب، مؤكدة أنها ماضية في توثيق كل الانتهاكات التي تطال القطاع الصحي وأجهزته إيماناً بضرورة إحقاق الحق ولو بعد حين ووضع حد لهذه الانتهاكات اللاإنسانية الهادفة إلى تعطيل المهام النبيلة للإسعاف.

وكان شخصان استشهدا في غارة شنها طيران العدو على بلدة الناقورة صباح اليوم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency