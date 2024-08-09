بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الانتخابات الأمريكية شأن داخلي لا نتدخل فيها

نيويورك-سانا

أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن طهران ليس لديها أي خطط لتنفيذ هجوم سيبراني والإخلال بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، كما زعمت بعض التقارير الإعلامية الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن البعثة قولها اليوم في بيان: “لطالما كانت إيران ضحية لعمليات هجومية سيبرانية متفرقة ضد بناها التحتية ومراكز الخدمات العامة والصناعات في البلاد”، مؤكدة أن “القوة السيبرانية الإيرانية هي دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها البلاد”.

وأوضحت الممثلية أن موضوع الانتخابات الأمريكية شأن داخلي للولايات المتحدة، وإيران لا تتدخل فيها.

ويأتي بيان البعثة رداً على سؤال حول تقرير مزعوم لشركة مايكروسوفت بشأن تورط إيران بهجمات سيبرانية في الانتخابات الأمريكية.

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