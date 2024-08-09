شابة ووالدتها تتشاركان بمشروع صغير لصناعة الإكسسوارات

دمشق-سانا

تتشارك الشابة لين حبوباتي مع والدتها في العمل ضمن مشروعها الصغير المتخصص بصناعة الإكسسوارات وتسويقها.

وخلال حديثها لـ سانا الشبابية بينت الأم ريم طرابلسي أنها بدأت بمشروعها الصغير منذ عامين ويتضمن تصنيع الإكسسوارات كالحلي والمجوهرات من الخرز والكريستال بتصاميم وأشكال مختلفة، مؤكدة أن مشغولاتها حظيت بإعجاب المحيطين بها، ما شجعها على التوسع بمشروعها وتطوير منتجاتها وتنويعها مع استخدام الألوان الثابتة لإضفاء الرونق عليها.

ولفتت طرابلسي إلى أنها بدأت فكرتها بمبلغ 50 ألف ليرة، ومع الوقت وتنفيذ بعض الطلبيات كسبت القليل من المال، ما دفعها للتوسع بمشروعها الذي تحول مع الوقت إلى مشروع عائلي تشاركها العمل فيه ابنتها الشابة لين التي بدأت بتسويق منتجات والدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثم حجزت لنفسها مكانة في المعارض والبازارات، لافتة إلى أن أسعار منتجاتها تبدأ من 1000 ليرة لتكون في متناول الجميع.

وأشارت طرابلسي إلى أنها لا تتوقف عن العمل ودائما لديها الجديد الذي تقدمه، مبينة أن عملها يزداد في المناسبات والأعياد، حيث تنفذ التواصي حسب رغبة الزبائن، كما أنها تأخذ برأي ابنتها الشابة وأصدقائها مستعرضة أبرز صعوبات العمل كارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات العمل.

بدورها الشابة لين أشارت إلى أنها لم تكن متحمسة للمشروع في البداية، لكن مع انطلاقته لاحظت الإقبال الجيد على المشغولات اليدوية والرغبة من الجيل الشاب باقتنائها فبدأت تساعد والدتها في العمل.

ونصحت لين جميع الشابات بالبحث عن فرص عمل تناسبهن، مؤكدة أن الجد والاجتهاد في العمل والسمعة الحسنة تسهم بنجاح أي مشروع.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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