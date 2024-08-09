تركيب 23 جهاز إنارة بالطاقة البديلة في شارعي القوتلي وهنانو بمدينة درعا

درعا-سانا

أنهى مجلس مدينة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعمال تركيب 23 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية البديلة باستطاعة 60 واط لكل وحدة في شارعي القوتلي وهنانو وصولاً إلى ساحة 16 تشرين، وتم وضعها جميعها في الخدمة.

وبين رئيس المجلس المهندس أمين العمري في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع يهدف إلى تنشيط الحركة في منطقة درعا المحطة التي تعتبر الوسط التجاري للمدينة.

وأشار العمري إلى أن المجلس بالتعاون مع البرنامج سيستكمل تركيب 167 وحدة إنارة بالطاقة البديلة إضافية في عدد من المحاور والمداخل الرئيسة في المدينة لضمان تغطية أوسع وتحسين الخدمات ضمن إطار توجهات الحلول المستدامة لتطوير البنى التحتية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ليلى حسين

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