SCS-NET
الشريط الإخباري

تركيب 23 جهاز إنارة بالطاقة البديلة في شارعي القوتلي وهنانو بمدينة درعا

2024-08-09

درعا-سانا

أنهى مجلس مدينة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعمال تركيب 23 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية البديلة باستطاعة 60 واط لكل وحدة في شارعي القوتلي وهنانو وصولاً إلى ساحة 16 تشرين، وتم وضعها جميعها في الخدمة.

وبين رئيس المجلس المهندس أمين العمري في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع يهدف إلى تنشيط الحركة في منطقة درعا المحطة التي تعتبر الوسط التجاري للمدينة.

وأشار العمري إلى أن المجلس بالتعاون مع البرنامج سيستكمل تركيب 167 وحدة إنارة بالطاقة البديلة إضافية في عدد من المحاور والمداخل الرئيسة في المدينة لضمان تغطية أوسع وتحسين الخدمات ضمن إطار توجهات الحلول المستدامة لتطوير البنى التحتية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ليلى حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إطلاق المرحلة الثالثة لإنتاج 10 ميغا واط ساعي من الطاقة الشمسية في حسياء الصناعية

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved