الدفاع الروسية: تدمير 27 مدرعة أوكرانية على محور كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل صد محاولة الجيش الأوكراني التوغل في أراضي روسيا على محور كورسك، وأن عملية تدمير الوحدات المعادية المهاجمة مستمرة وأسفرت خلال يوم واحد عن مقتل 280 جنديا أوكرانيا وتدمير 27 مدرعة.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه خلال اليوم الماضي قامت وحدات من مجموعة قوات “الشمال” الروسية والاحتياطيات التي تم استقدامها بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية بإحباط محاولات قوات نظام كييف لشن غارات في عمق الأراضي الروسية على محور كورسك.

وحسب البيان استهدفت القوات الروسية بنيرانها الوحدات الأوكرانية في مناطق بلدات دارينو وغوغوليفكا وميلوفوي ونيكولسكي وفي الضواحي الغربية لمدينة سودجا، فيما دمرت ضربات جوية روسية 5 ناقلات جند مدرعة في منطقة يوجني، ورتلا من القوات الأوكرانية يضم دبابة و4 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة في منطقة قرية مارتينوفكا، كما استهدفت الضربات الجوية والصاروخية احتياطيات قوات نظام كييف في مقاطعة سومي على الجانب الأوكراني من الحدود.

وذكر البيان أن خسائر القوات الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة تجاوزت 280 عسكرياً و27 مدرعة، بينها 4 دبابات و5 ناقلات جند مدرعة و18 مركبة قتالية، إضافة إلى 6 سيارات و3 مدرعات.

وحسب البيان خسرت القوات الأوكرانية منذ بدء القتال على محور كورسك نحو 945 جندياً و102 من المدرعات بينها 12 دبابة و17 ناقلة جند و6 عربات مشاة قتالية و67 مركبة قتالية و12 مركبة واثنتان من منظومات “بوك إم 1” للصواريخ المضادة للطائرات و3 قطع من المدفعية الميدانية.

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