موقع أمريكي: مرتزقة جورجيون شاركوا في الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية

واشنطن-سانا

ذكر موقع “وور زون” الأمريكي أن العشرات من المرتزقة الجورجيين يشاركون في الهجمات التي تشنها الفصائل الأوكرانية المسلحة على أراضي مقاطعة كورسك الروسية الحدودية.

وأوضح الموقع في تقرير نشره حول الهجوم نقلاً عن مصدر مطلع أن حوالي 120 مسلحاً من مرتزقة الفيلق الجورجي يشاركون في الهجمات التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.

يشار إلى أن السلطات الروسية تعتبر “لفيلق الجورجي” منظمة إرهابية تم منع نشاطها في أراضي روسيا الاتحادية، حيث أوضح جهاز الأمن الفيدرالي أنه تم انشاء هذا الفيلق عام 2014 تحت إشراف قيادة مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وكانت القوات الأوكرانية حاولت صباح الثلاثاء الماضي اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غرب روسيا، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي حدود روسيا مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا، فيما تمكنت القوات الروسية من صد الهجوم وإفشاله.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، خلال اجتماع بحضور الرئيس فلاديمير بوتين: إنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية وتكبيدها خسائر بلغت 315 جندياً بينهم 100 قتيل.

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