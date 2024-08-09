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مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية في قرية كلماخو بريف اللاذقية

2024-08-08

اللاذقية-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اليوم مساعدات غذائية على أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري في قرية كلماخو بريف اللاذقية.

وبين العقيد كليوكين بافيل أوليغوفيتش من مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم أن المساعدات تتضمن: طحين ورز وسكر وشاي وزيت وحليب مكثف.

وعبر أسر الشهداء والجرحى في قرية كلماخو عن شكرهم لروسيا الاتحادية الصديقة والتي تؤكد دائماً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري لتجاوز محنته في جميع المجالات.

منال عجيب

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