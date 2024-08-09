اختتام مهرجان السويداء السابع للأفلام القصيرة وإعلان نتائجه

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم على خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء فعاليات مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بدورته السابعة، التي حملت اسم المخرج العالمي يوسف شاهين بعرض ستة أفلام من مصر والمغرب والعراق وسورية وإعلان نتائج مسابقته.

وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بالمهرجان الفيلم اليمني سطل للمخرج عادل الحيمي، فيما حصد الفيلم الأردني “دوجور” للمخرج معتصم سميرات جائزة أفضل فيلم روائي قصير وأفضل مخرج وأفضل ممثل معتم سميرات وأفضل تصوير، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للمخرج مالك مجذوب من تونس عن فيلم الباص وجائزة أفضل ممثلة للفنانة السورية علا باشا عن دورها في فيلم ليلي داخلي، وجائزة أفضل موسيقا تصويرية للموسيقي خالد رزق للفيلم نفسه.

ونوهت لجنة التحكيم عن جائزة أفضل مخرج قصي حسام شرباتي عن فيلم ليلي داخلي، أما جائزتي أفضل ممثل وممثلة سوريين عن هذه الدورة هما الفنانة روبين عيسى والفنان عامرعلي عن فيلم تركواز، فيما علقت جائزة لجنة التحكيم لهذه الدورة.

وأشار الفنان عامر علي لمراسل سانا إلى أهمية هذا المهرجان في تشجيع الإقبال على السينما ومتابعتها وخاصة الأفلام القصيرة، وخاصة أجواء المحبة التي طغت على المهرجان.

وأشار عضو لجنة التحكيم في المهرجان الفنان أوج أبو زيد إلى أن على صناع المحتوى من الجيل الجديد الابتكار والتجديد والحفاظ على المستوى الأكاديمي والابتكار بالموسيقا التصويرية الخاصة بالأفلام وإثراء الهوية السمعية والبصرية ضمن المعايير العالمية المطلوبة للمهرجانات.

من جهته لفت الفنان سامر شقير عضو لجنة تحكيم إلى أن المهرجان رغم ضعف الإمكانات حقق حضوراً مهماً ونوعية في الأفلام المستقطبة مع توسعه العربي، متمكناً من كسر بعض الحواجز الموضوعة في ظل هذه الظروف وهو ما يحسب له، متوجهاً بالشكر لكل من أسهم بنجاحه.

وكانت عروض المهرجان استكملت اليوم بعرض الفيلم المصري حبة سكر تلاه الفيلمين السوريين ليلي داخلي إخراج قصي حسام شربتجي، وفيلم قلب على النافذة إخراج منير الجباعي، والفيلم العراقي استمرار للمخرج محمد فوزي تلاه الفيلم السوري أزرق للمخرجة ولاء جمال النوري، قبل أن تختتم عروض المهرجان بالفيلم المغربي لاطروسة للمخرج كريم عصارة.

فيما استهلت أمسية حفل الختام بعرض فني راقص لفرقة شآم على أنغام أغنية علي صوتك بالغنى، التي انطلقت بأحد أفلام المخرج يوسف شاهين التي كنيت هذه الدورة باسمه.

وكانت فعاليات المهرجان الذي نظمته الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع مديرية الثقافة ومحافظة السويداء وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للسينما انطلق يوم الأحد الماضي بمشاركة 33 فيلماً من عدد من الدول العربية.

ديار نصر

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