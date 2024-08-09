فقرات تراثية وفنية ورياضية ضمن ماراثون “حمص العدية” بدورته الثانية بحمص

حمص-سانا

انطلق اليوم ماراثون “حمص العدية” بدورته الثانية في ساحة الساعة الجديدة بحمص الذي تنظمه مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات بحمص بمشاركة أكثر من 11 فعالية تجارية واقتصادية وحضور رسمي وشعبي كبير.

وتضمن اليوم الأول من الماراثون الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فقرات رياضية “فروسية وزومبا ويوغا” وفقرات عراضة حمصية ورقصات فلكلورية تراثية ومسابقات ترفيهية وأغاني وطنية وفقرات توعية صحية ونفسية، كما تميز المهرجان بمشاركة أطفال من جمعية الرجاء لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بفقرة فلكلور.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات فراس موصلي أن المهرجان يقام للعام الثاني على التوالي ويهدف إلى زرع البسمة والفرح في قلوب الأهالي وإظهار الوجه الحضاري لمدينة حمص وتراثها وأصالتها.

وبين رابح حيلوني رئيس اللجنة الفنية لاتحاد الرياضة للجميع أن الفرق التابعة للاتحاد قدمت فقرات رياضية منوعة من تمارين يوغا تقوي الجسد وزومبا قدمتها فرقة “تايغر” وغيرها، وهي رسالة تأكيد على أهمية الرياضة ودورها في مختلف الفعاليات.

من جهته بين مدرب الفروسية عامر خراز أن مجموعة فرسان من نادي الباسل للفروسية بحمص قدموا فقرات فروسية حظيت باهتمام الحضور وأثارت دهشته.

ومن الغرفة الفتية بحمص قالت هيا السعدي: إن الغرفة تشارك اليوم من خلال مشروع رايزينغ دكتورز الذي سيقدم نشاطات تعنى بالصحة النفسية للأسرة وحملة توعوية عن مرض التلاسيميا.

وبينت ميساء عجم أوغلي من جمعية الرجاء لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة أن مشاركة هذه الفئة في مختلف الأنشطة دليل تعافيها واندماجها بالمجتمع وتأكيد على أهميتها ودورها.

يذكر أن الماراثون سيتضمن غداً سباق الماراثون العائلي للجري وبعد غد مسير للدرجات الهوائية.

لارا أحمد

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