الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء معتدلة ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً، وصحواً بشكل عام إلى الغائم جزئياً في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، أما ليلاً فيكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة في المناطق الغربية والساحلية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز الـ 55 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…