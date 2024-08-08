المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ وقذائف المدفعية 5 مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالصواريخ وقذائف المدفعية خمسة مواقع للعدو الإسرائيلي، ملحقة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف مقاتلونا بصليات من صواريخ الكاتيوشا منصات ‏القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي ‏المحتل رداً على ‏اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة الدوير”.

واستهدف رجال المقاومة ثكنة برانيت بصواريخ بركان، ما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها، وأطلقوا ثلاث صليات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى والجليل الغربي.

وتمكنت المقاومة من استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة، كما استهدفت بالقذائف المدفعية موقع المالكية.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم بمسيرة انقضاضية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي ‏في موقع المرج.

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