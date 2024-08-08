مهرجان شعري في الجمعية التاريخية لملتقى جبلة الأدبي

اللاذقية-سانا

أقام ملتقى جبلة الأدبي مهرجاناً شعرياً لعدد من الشعراء الذين تنوعت قصائدهم شكلاً ومضموناً لتشمل معظم أنواع الشعر التقليدي والحداثي والتفعيلة وقصيدة النثر وتتناول معظم هموم الشعر الاجتماعي والوطني والوجداني والإنساني.

وقدم المهرجان الذي أقيم في مقر الجمعية العلمية التاريخية بجبلة كل من أحلام رفاعي وامتثال أحمد واستهلته الشاعرة أسينة خير بيك بقصيدة عمودية حملت الهم الوطني إضافة إلى مشاركة زهراء صعيدي وجميلة حاج نجيب بقصائد حملت الهم الاجتماعي والوجداني والذاتي.

كما شارك الشاعر رباح سليمان بقصيدتين نثريتين حملتا عنوان “لامرأة متخيلة” و”لمدينة متخيلة” في حين شاركت الشاعرة زينب عبود بقصيدة عمودية بعنوان “دار البلاء”.

وجاءت مشاركة الشابة سعاد الحايك بنصين نثريين بعنوان لوعات السنين وتساؤلات إضافة إلى مشاركة الشاعرة سلام علي بقصيدتين عموديتين حملتا الهم الوجداني والوطني.

كما شارك في المهرجان كل من الشعراء سمر عمران وصديقة رابعة وعائشة السلامة وفاطمة بارود بقصائد تنوعت بين العمودي والنثري وشعر التفعيلة، واختتم المهرجان الشاعر مهند صقور بقصيدة مهداة الى روح الشاعر الراحل نديم محمد.

وأوضح خالد عثمان مدير ملتقى جبلة الأدبي أن المهرجان في دورته العشرين كان مثابراً على رسالته في رفع الحركة الأدبية والثقافية في بلدنا الحبيب.

بلال أحمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency