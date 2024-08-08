التعليم العالي تسمح لطلاب السنة التحضيرية بالاعتراض على نتائج امتحانات الفصل الثاني

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية الاعتراض على نتائج امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024.

وحددت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه فترة تقديم طلبات الاعتراض على النتائج إلكترونياً إلى دائرة شؤون طلاب السنة التحضيرية في الجامعات اعتباراً من يوم الإثنين 12 – 8 – 2024، ولغاية يوم الخميس 22 – 8 – 2024.

وكانت الوزارة أصدرت أمس نتائج امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024.

واعتمدت السنة التحضيرية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة بدءاً من العام الدراسي 2015-2016، حيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحداً ومؤتمتاً لكل فصل دراسي، وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، وتعد من السنوات الدراسية للطالب.

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