وفد المعهد العالي للفنون المسرحية يبحث مع مدير المسارح الإيراني تطوير التعاون الثنائي وتمتين العلاقات الثقافية

طهران-سانا

بحث وفد المعهد العالي للفنون المسرحية برئاسة الدكتور تامر العربيد مع مدير المسارح في وزارة الثقافة الإيرانية حميد نيلي سبل تطوير التعاون الثنائي، وتمتين أواصر الصداقة والعلاقات الثقافية بين الجانبين.

وتطرقت المباحثات بحضور مديري المهرجانات المسرحية الأربعة الأهم في إيران، وهم مدير مهرجان الفجر، ومدير مهرجان مسرح الشارع، ومدير مهرجان مسرح الطفل، ومدير مهرجان مسرح الدمى، إلى إمكانية التعاون في تبادل العروض المسرحية في هذه المهرجانات.

وتحدث الدكتور العربيد عن إمكانية تبادل الخبرات على صعيد ورشات العمل واستقدام المتخصصين من إيران إلى المعهد العالي للفنون المسرحية لإقامة ورشات عمل في السنوغرافيا ومسرح الطفل ومسرح الدمى، وإمكانية مشاركة عروض مسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في المهرجانات الأربعة.

وقدم فريق المعهد العالي للفنون المسرحية مجموعة من الأفكار، وتم تبادل الآراء حولها مع مديري المهرجانات الأربعة، وتم الاتفاق على أن تكون السنوات والدورات القادمة منها فرصة لحضور عروض من المعهد العالي للفنون المسرحية ومن المسرح السوري.

كما زار الوفد السوري مسرح “طهران شاه” في مدينة المسارح واطلع على قاعات التدريب والمسارح، وما تتضمنه من تقنيات وإمكانيات، وحضر عرضاً تدريبياً لمسرحية “الطباشير القوقازية” التي يحضرها المسرح.

وبعد العرض دار حوار بين الوفد ومخرج العرض والفنانين المشاركين فيه ولا سيما أن هذا العرض قدم في دمشق لأكثر من مرة.

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