إصابة 3 أشخاص جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

أصيب 3 أشخاص بجروح جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على سيارة بين بلدتي يارين والجبين جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان: إن “غارة لمسيرة معادية استهدفت سيارة ما أدى في حصيلة أولية إلى جرح ثلاثة أشخاص”، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان لنقل المصابين.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى جنوب لبنان، حيث شن طيرانه فجر اليوم غارة على منزل في بلدة الدوير ودمره بالكامل.

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