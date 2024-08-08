22 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 22 شهيداً و77 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 307 على القطاع ارتفع إلى 39699 شهيداً و91722 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 15 فلسطينياً وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بقصف عدد من المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال منزلاً شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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