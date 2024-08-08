المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في مقر قيادة الفيلق الشمالي وستة مواقع أخرى

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في مقر قيادة الفيلق الشمالي بعدة ‏صليات صواريخ وستة مواقع معادية أخرى.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا، قصف مقاتلو ‏المقاومة مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بشمال فلسطين المحتلة بعدة ‏صليات صواريخ.‏

كما أعلنت المقاومة استهداف العدو الإسرائيلي في مواقع الراهب وجل العلام ‏بالقذائف المدفعية والمالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابتها مباشرة. ‏

واستهدف رجال المقاومة العدو الإسرائيلي في موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفي عمليتين نوعيتين أخريين استهدف مقاتلو المقاومة تموضعاً لجنود العدو ‏في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة وشنوا هجوماً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض لمدفعية العدو، ورداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا، شنّ مقاتلو المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏مرابض ‏مدفعية العدو.

و‏كانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي بينها مقر للدفاع الجوى والصاروخى محققة إصابات مباشرة فيه.

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