المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في مقر قيادة الفيلق الشمالي وستة مواقع أخرى

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في مقر قيادة الفيلق الشمالي بعدة صليات صواريخ وستة مواقع معادية أخرى.
وقالت المقاومة في بيان لها: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا، قصف مقاتلو المقاومة مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بشمال فلسطين المحتلة بعدة صليات صواريخ.
كما أعلنت المقاومة استهداف العدو الإسرائيلي في مواقع الراهب وجل العلام بالقذائف المدفعية والمالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابتها مباشرة.
واستهدف رجال المقاومة العدو الإسرائيلي في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي عمليتين نوعيتين أخريين استهدف مقاتلو المقاومة تموضعاً لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة وشنوا هجوماً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض لمدفعية العدو، ورداً على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا، شنّ مقاتلو المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض مدفعية العدو.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي بينها مقر للدفاع الجوى والصاروخى محققة إصابات مباشرة فيه.
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