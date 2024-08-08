عرض سبعة أفلام في اليوم قبل الأخير من مهرجان الأفلام القصيرة في السويداء

السويداء-سانا

تتالت عروض سبعة أفلام عربية وسورية ضمن أمسية اليوم قبل الأخير من مهرجان الأفلام القصيرة في السويداء بدورته السابعة.

وبدأت العروض بالفيلم العماني “رماد” للمخرج سليمان الخليلي تلاه فيلم “أبيض” للمخرج السوري محمد طالب ليتبعه عرض فيلم “العاصفة” للمخرج العراقي سابق عبد الوهاب.

بعدها تم عرض الفيلم المصري “المراية” للمخرج زياد راغب ناقش خلاله حالة شاب موهوب عازف للموسيقا يعاني من اضطراب يقف أمام مرآه يدخل من خلالها بدعوة من فتاة ليرى بالخطف خلفاً مشاهد ممارسات قمعية لموهبته الغضة من مدرسيه وأهله كانت سبباً في اضطراباته.

بعدها عرض الفيلم العراقي “قوقعة” للمخرج عمار الكناني حالة إنسانية من خلال سعي أم وأب بمدخراتهما القليلة وغير الكافية لعملية جراحية تعيد لابنهم وابنتهم السمع حيث إن العائلة جميعها من الصم والبكم.

تلاه عرض الفيلم المغربي “ربيليون” للمخرج رضوان اطواب استعرض حالات مخاطر النزوح والهجرة غير الشرعية للشباب متجسدة بشخصية شاب يحاول عبور الحدود هارباً من واقعه الأليم في عرض الصحراء لتكون النتيجة حياته بعد أن داس على أحد الألغام.

واختتمت الأمسية بالفيلم السوري “كش جندي” للمخرج رند نبيه العفيف.

وأوضح رئيس لجنة تحكيم الدورة الأستاذ محمد طربيه لمراسل سانا أن المنافسة جيدة جداً بين الأفلام من خلال تحقيق الناحيتين الفنية والإخراجية وخاصة أن الأفلام القصيرة تستدعي التكثيف مراعاة للعامل الزمني متمنياً التوفيق لجميع الأفلام والقائمين عليها في نهاية المهرجان.

وتضم لجنة تحكيم “مهرجان السويداء للأفلام القصيرة” في عضويتها كلاً من الباحث والكاتب والناقد محمد طربيه رئيساً للجنة والكاتب والمخرج السينمائي الحاصل على جوائز عالمية علاء الصحناوي والفنان سامر شقير والفنان مروان أبو شاهين وسفير الموسيقا من منظمة اليونيسكو أوج أبو زيد.

ديار نصر

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